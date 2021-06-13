Новини вихідних: Магістральні газопроводи без наглядової ради, південнокорейська компанія планує будівництво заводу в Україні

Про "Північний потік - 2". Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на полях саміту "Великої сімки" обговорила ситуацію щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про МГУ. Згідно з повідомлення про виникнення особливої інформації на сайті АТ "Магістральні газопроводи України", 1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.

Про делегацію. Президент Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з ЄС щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Про законопроекти. ЕП підготувала важливі фінансово-економічні законопроекти за які Верховна рада голосуватиме на тижні (14-18 червня).

Про закордонні інвестиції. Південнокорейська компанія Caris, виробник пластикових дорожніх відбійників та іншої дорожньої інфраструктури, планує будівництво заводу в Україні, який вироблятиме екологічні дорожні відбійники з переробленого пластику.