Зеленський створив делегацію для переговорів з ЄС щодо скасування ввізного мита

Президент Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з ЄС щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Відповідне розпорядження №501/2021-рп опубліковане на сайті ОП.

"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", - йдеться в документі.

До складу делегації включено 12 осіб. Її головою Президент призначив Ольгу Стефанішину - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів під час засідання схвалив законопроект про внесення змін до Митного кодексу.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується встановити межу вартості щодо ввезення товарів без оподаткування через пункти пропуску, відкриті для повітряного і морського сполучення, у ручній поклажі чи багажі на рівні 430 євро замість теперішніх 1000 євро. Товари з вищою від 430 євро вартістю будуть оподатковуватись.

Через інші пункти пропуску вартісну межу пропонують встановити на рівні 300 євро замість 500.

Відзначається, що проєкт закону розроблено на виконання Угоди про асоціацію України та Євросоюзу.