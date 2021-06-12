Південнокорейська компанія планує будівництво заводу в Україні

Південнокорейська компанія Caris, виробник пластикових дорожніх відбійників та іншої дорожньої інфраструктури, планує будівництво заводу в Україні, який вироблятиме екологічні дорожні відбійники з переробленого пластику.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Зацікавленість з боку інвесторів щодо нового механізму державної підтримки інвестиційних проектів тільки зростає. Сьогоднішня зустріч з корейською компанією Caris тому підтвердження і означає, що Уряд рухається в правильному напрямку - назустріч інвестору", - відмітила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Вона зазначила, що мають сподівання, що даний проект зможе скористатися новою державною підтримкою інвестиційних проектів із значними інвестиціями, оскільки передбачає 60 млн дол інвестицій та створення нових робочих місць.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський 10 лютого підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", який Рада ухвалила в грудні 2020 року.

17 грудння 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

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