Глава Міненерго сплатив 500 мільйонів гривень податків з гонорарів від Міжнародного суду
Міністр енергетики Герман Галущенко сплатив 564,4 тис грн податків із гонорарів, які він отримав від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані Галущенка, яке оприлюднене в Реєстрі декларацій.
Відповідно до повідомлення, Галущенко 2 червня сплатив 564 382 гривні податку на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування.
Нагадаємо:
Герман Галущенко, якого Рада 29 квітня призначила міністром енергетики, задекларував 5,145 млн грн доходів за 2020 рік, з них 1,8 млн грн - його зарплата в "Енергоатомі".
Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.
Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.
Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Економічна правда
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