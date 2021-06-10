Глава Міненерго сплатив 500 мільйонів гривень податків з гонорарів від Міжнародного суду

Міністр енергетики Герман Галущенко сплатив 564,4 тис грн податків із гонорарів, які він отримав від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані Галущенка, яке оприлюднене в Реєстрі декларацій.

Відповідно до повідомлення, Галущенко 2 червня сплатив 564 382 гривні податку на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування.

Нагадаємо:

Герман Галущенко, якого Рада 29 квітня призначила міністром енергетики, задекларував 5,145 млн грн доходів за 2020 рік, з них 1,8 млн грн - його зарплата в "Енергоатомі".

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Економічна правда