Новий глава Міненерго задекларував більше 5 мільйонів доходу за минулий рік

Герман Галущенко, якого Рада 29 квітня призначила міністром енергетики, задекларував 5,145 млн грн доходів за 2020 рік, з них 1,8 млн грн - його зарплата в "Енергоатомі".

Про це свідчить декларація Галущенка, яку він подав 27 квітня як кандидат на посаду міністра.

Зокрема, Галущенко минулого року отримав 222,7 тис грн зарплати за сумісництвом у КНУ імені Тараса Шевченка, 1,78 млн грн зарплати за основним місцем роботи в "Енергоатомі" та 3,135 млн грн гонорарів від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Дружина міністра - Ольга Богданова - задекларувала 643 тис грн доходу від підприємницької діяльності, 23 тис грн процентів та 61,4 тис грн зарплати у компанії "Простір 86".

Крім цього, Галущенко задекларував 152 тис доларів готівки, його дужина - 180 тис доларів готівки.

На рахунках міністр тримає 855,3 тис грн, 112,6 тис дол та 14 євро, його дружина - 29,7 тис грн.

Серед нерухомості він задекларував будинок площею 319,7 квадратних метрів у Київській області та квартиру пощею 45,5 кв. м у Києві. Міністр також має у спільній власності з Ігорем Станівим квартиру у Києві площею 64,3 кв. м.

Ольга Богданова має квартиру у Києві площею 63,5 кв. м у спільній власності з матір'ю.

Також Галущенко вказав 3 земельні ділянки (1885 кв. м, 2112 кв. м та 927 кв. м) у Київській області.

Міністр має право користування автомобілем Mercedes GLS-350 2017 року випуску, а його дружина - право користування автомобілем Land Rover 2018 року випуску.

Також у декларації зазначається, що Ольга Богданова є кінцевим бенефіціаром компанії "Простір 86" (100% статутного капіталу).

Крім цього, вона вказала у співвласності право інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг №171378.

Нагадаємо:

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.

Економічна правда