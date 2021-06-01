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Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара

Вівторок, 1 червня 2021, 19:15
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 червня на рівні 27,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 1 червня – 33,51 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 27,47 гривні.

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

Економічна правда

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