Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 червня на рівні 27,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 1 червня – 33,51 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 27,47 гривні.

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

Економічна правда