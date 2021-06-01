Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,42 - 27,44 гривні;

Євро – 33,56 - 33,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,51 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,36 - 27,43 гривні, євро - 33,34 - 33,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 27,47 гривні.

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

Економічна правда