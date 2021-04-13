Приватизація в’язниць: перший об’єкт знову виставили на аукціон, ціна вдвічі менша

Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Аукціон відбудеться 16 квітня, заявки приймаються до 15 квітня.

Об’єкт розташований у смт Коцюбинське Київської області. Це – перший об’єкт, що виставляється на прозорі торги в рамках "великої приватизації" в’язниць.

Стратова ціна лоту – 110,1 млн грн. Під час першого аукціону, який не відбувся через відсутність заявок, ціна становила 220,2 млн грн.

Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.

До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.

Загалом Фонд держмайна планує виставити на прозорі онлайн-аукціони майно 35-ти виправних закладів, що не працюють.

Нагадуємо:

Аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність заявок, його проведуть повторно у квітні.

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Економічна правда