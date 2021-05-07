Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 травня на рівні 27,72 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,41 грн (на 6 травня – 33,28 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 6 травня на рівні 27,73 гривні.

5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Економічна правда