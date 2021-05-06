Курс гривні до долара не змінився
Четвер, 6 травня 2021, 11:10
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 6 травня на рівні 27,73 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,28 грн (на 5 травня – 33,51 гривні).
Нагадуємо:
5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.
5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.
Економічна правда
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