Гривня зміцніла на закритті міжбанку

5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,71 - 27,74 гривні;

Євро – 33,24 - 33,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,62 – 27,80 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,73 гривні, євро - 33,12 - 33,23 гривні.

Нагадаємо:

5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 травня квітня на рівні 27,73 гривні.

Економічна правда