Гривня зміцніла на закритті міжбанку
5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,71 - 27,74 гривні;
Євро – 33,24 - 33,27 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,62 – 27,80 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,73 гривні, євро - 33,12 - 33,23 гривні.
Нагадаємо:
5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 травня квітня на рівні 27,73 гривні.
Економічна правда
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