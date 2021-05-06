На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів – Мінекономіки

Станом на 6 травня 600 млн грн направили на виплату держдопомоги 75 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зокрема, 380 млн грн були спрямовані на допомогу найманим працівникам, 220 млн грн - ФОПам.

"Зараз більшість регіонів виходять із жорстких карантинних обмежень. Проте отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

Докладніше про умови програми можна дізнатись за посиланням: https://bit.ly/2QzqmNG.

Нагадаємо:

Станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн.

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Економічна правда