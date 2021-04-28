На виплату "карантинних" 8 тисяч уже пішли перші 200 мільйонів – міністр

Станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба міністерства.

Зазначається, що перші виплати вже спрямовані на рахунки заявників.

"Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним.

Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони", - сказав Петрашко.

"Крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в "червоній" зоні, можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону, в разі запровадження таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія". Далі Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету", - пояснили в Мінекономіки.

Нагадаємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Економічна правда