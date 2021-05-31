Виробники нафтопродуктів можуть вийти на потрібний обсяг за 10 днів – Міненерго

У разі необхідності виробники нафтопродуктів готові наростити обсяги до потрібних рівні за 10 днів, а Укрзалізниця та Адміністрація морпортів можуть збільшити перевезення ресурсів.

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками наради у Міненерго з представниками Мінекономіки, Укрзалізниці, АМПУ, асоціацій, виробників та трейдерів нафтопродуктів і скрапленого газу.

Так, у ході наради виробники запевнили, що мають достатній потенціал для нарощення виробництва нафтопродуктів. Виробничим потужностям знадобиться близько 10 днів для виходу на потрібні обсяги.

Представники Укрзалізниці та АМПУ підтвердили готовність до збільшення обсягів перевезень та перевалки ресурсів у разі необхідності.

"Міненерго також готове швидко реагувати, щоб не залишити стратегічні підприємства і споживачів без нафтопродуктів. Водночас, якщо не виникатиме кризових явищ, ринок здатний самостійно врегулювати питання диверсифікації імпорту та маршрутів постачання нафтопродуктів", - додав заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Зазначається, що для зменшення залежності від імпортних постачань нафтопродуктів потрібно формувати резерви нафти та нафтопродуктів. Наразі Міненерго разом з Держрезервом та іншими органами виконавчої влади розробляють законопроект "Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів".

Нагадуємо:

Білоруська нафтова компанія у червні поставить в Україну близько 10 тисяч тонн бензину марки А-95.

ЗМІ повідомили, що білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Згодом у компанії заявили, що не планують припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.

Економічна правда