Білорусь у червні скоротить поставки бензину А-95 в Україну в 5 разів – ЗМІ
Білоруська нафтова компанія у червні поставить в Україну близько 10 тисяч тонн бензину марки А-95.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерело в білоруській нафтовій галузі.
За словами співрозмовників видання, рішення ухвалили після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити поставки цієї марки в червні.
"У п'ятницю питання знову було винесено на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис т", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.
При цьому, нормативний обсяг поставок білоруського бензину становить 55 тис т на місяць.
Нагадаємо:
ЗМІ повідомили, що білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.
Згодом у компанії заявили, що не планують припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.
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