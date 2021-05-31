Білорусь у червні скоротить поставки бензину А-95 в Україну в 5 разів – ЗМІ

Білоруська нафтова компанія у червні поставить в Україну близько 10 тисяч тонн бензину марки А-95.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерело в білоруській нафтовій галузі.

За словами співрозмовників видання, рішення ухвалили після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити поставки цієї марки в червні.

"У п'ятницю питання знову було винесено на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис т", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

При цьому, нормативний обсяг поставок білоруського бензину становить 55 тис т на місяць.

Нагадаємо:

ЗМІ повідомили, що білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Згодом у компанії заявили, що не планують припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.