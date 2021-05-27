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Мінсоцполітики відновило роботу сервісу для подання документів на субсидії онлайн

Четвер, 27 травня 2021, 16:15
 

Мінсоцполітики заявило про відновлення роботи електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Роботу електронного сервісу відновили у зв'язку зі змінами в Програмі житлових субсидій та затвердженням нових форм заяви і декларації для оформлення житлової субсидії.

"Доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" розпочало свою роботу у штатному режимі з 25 травня цього року", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що звернутися за оформленням житлової субсидії можна у будь-який зручний спосіб:

  • через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
  • безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
  • заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
  • через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі "Е-СЕРВІСИ" - "ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ" https://subsidii.mlsp.gov.ua.

Органам соціального захисту населення доручили забезпечити вчасне опрацювання поданих з використанням електронного сервісу документів відповідно до вимог порядку надання субсидій.

Також у міністерстві звернули увагу, що відповідно до прийнятого Кабміном рішення призначення субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували виплати в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

  • надавалася у грошовій безготівковій формі;
  • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);
  • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (дітей, онуків, інших осіб, які зареєстровані, але за адресою призначення субсидії не проживають).

Нагадаємо:

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда

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Мінсоцполітики субсидії

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