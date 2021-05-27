Курс валют на 27 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,54 - 27,56 гривні;

Євро – 33,59 - 33,61 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 27,62 гривні. Євро купують по 33,35 гривні, продають по 33,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,55 гривні, євро - 33,39 - 33,54 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 27 травня на рівні 27,55 гривні.

26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

26 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

Економічна правда