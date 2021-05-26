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Висоцький став першим заступником міністра агрополітики

Середа, 26 травня 2021, 16:31
 

Уряд на засіданні 26 травня затвердив призначення Тараса Висоцького на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

З вересня 2019 року Висоцький обіймав посаду заступника міністра економіки.

Нагадуємо:

Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення, раніше казав Лещенко.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Економічна правда

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