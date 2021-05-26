Висоцький став першим заступником міністра агрополітики

Уряд на засіданні 26 травня затвердив призначення Тараса Висоцького на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

З вересня 2019 року Висоцький обіймав посаду заступника міністра економіки.

Нагадуємо:

Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення, раніше казав Лещенко.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Економічна правда