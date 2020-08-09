Новий лот: наступна в'язниця, що піде з молотка буде одеська колонія №51

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував наступний продаж в'язниць, їй стане одеська колонія №51.

Про це він повідомив на Facebook.

За його словами, є одразу кілька майже готових лотів.

Один з них - одеська колонія №51 на Люстдорфської дорозі 9. Площа земельної ділянки - 5,983 га, площа будівель становить 14 тисяч 482 квадратних метрів, відстань до центру - 4 км; відстань до моря - 3,5 км.

Малюська розповів, що колонія постраждала у травні 2019 го від пожежі під час бунту засуджених. Через пошкодження будівлі стали непридатними для використання.

Міністр додав, що гроші від продажу будуть направлені на розвиток нової тюремної інфраструктури та до держбюджету.