Всі розділи
Укр / Рус

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово – Шмигаль

Середа, 26 травня 2021, 13:50
 

Перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей - уряд закріпив це відповідною постановою.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне важливе питання соціальної сфери - доставка пенсій. Як я і обіцяв, така доставка має відбуватись максимально комфортно для людей. 

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово, реалізовуватись як правило людей, а не зобов'язання. Сьогодні закріпим це у відповідній постанові", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта", як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки.

Разом із цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Передумовою стала ухвалена урядом Постанова 277, через яку з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Шмигаль Кабмін пенсії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціна на землю зросте вдвічі протягом перших років роботи ринку – Шмигаль 25 травня 2021, 10:56
Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним продуктом 21 травня 2021, 11:45
Прем'єр дав перші доручення Любченку 20 травня 2021, 20:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!