Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово – Шмигаль

Перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей - уряд закріпив це відповідною постановою.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне важливе питання соціальної сфери - доставка пенсій. Як я і обіцяв, така доставка має відбуватись максимально комфортно для людей.

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово, реалізовуватись як правило людей, а не зобов'язання. Сьогодні закріпим це у відповідній постанові", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання.

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Раніше повідомлялося, що "Укрпошта", як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки.

Разом із цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Передумовою стала ухвалена урядом Постанова 277, через яку з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Економічна правда