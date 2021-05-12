Премьер: "Укрпочта" и дальше будет доставлять пенсии в населенные пункты без банкоматов

"Укрпочта", как и раньше, будет доставлять пенсии в те населенные пункты, где по объективным причинам нельзя перевести на получение выплат через банковские карточки.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов.

"Это важный вопрос. Мы действительно уже не одну встречу и не одно совещание провели. Во-первых, Укрпочта закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений - более 500 авто, которые подвозят документы, почтовые отправления и, в частности, и деньги.

Второе - это продолжение этой стратегии, которая была начата в государстве - "пенсия на карточки". То есть мы забираем наличные там, где это удобно. Этапность такова: крупные города, дальше города с населением 100 тысяч и больше. В тех населенных пунтках, где плотность не позволяет, например, иметь банковское отделение или иметь банкомат, конечно, там пенсия будет привозиться через почту, как и было", - пояснил премьер.

"Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и где можно получить эту услугу по карте. Там, где это сегодня по объективным причинам невозможно, конечно, Укрпочта будет привозить, как и привозила до сих пор. То есть здесь никаких угроз или какого-то кризиса, сенсации нет", - добавил он.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен проходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет, за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Экономическая правда