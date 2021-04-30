Перехід до отримання пенсій на картку має відбуватися поступово – Шмигаль
Джерело: Шмигаль у Telegram
Пряма мова: "Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання".
Деталі: За словами прем’єра, усі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.
Шмигаль також додав, що Пенсійний фонд і "Укрпошта" наразі спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.
Передісторія:
- Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.
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Укрпошта за результатами 2020 року отримала 160 мільйонів гривень прибутку, проте збиток компанії за перший квартал 2021 року становить 128 млн грн. У компанії попереджають про 700 млн грн збитків цьогоріч через переведення пенсіонерів на банківські картки для отримання виплат.
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