Перехід до отримання пенсій на картку має відбуватися поступово – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання".

Деталі: За словами прем’єра, усі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

Шмигаль також додав, що Пенсійний фонд і "Укрпошта" наразі спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.

Передісторія:

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Укрпошта за результатами 2020 року отримала 160 мільйонів гривень прибутку, проте збиток компанії за перший квартал 2021 року становить 128 млн грн. У компанії попереджають про 700 млн грн збитків цьогоріч через переведення пенсіонерів на банківські картки для отримання виплат.

Українська правда