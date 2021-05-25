Уряд хоче знизити площу землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується

"Антиахметівський" законопроєкт містить чимало новин для аграріїв, зокрема, пропонує суттєво знизити площу землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується: з 2 га до 0,5 га.

Про це йдеться у статті ЕП.

Більше податків з продажу городини

"Для багатьох українців, особливо в селах, земля - додаткове джерело доходів. Пенсіонери часто торгують на ринках вирощеними на власних присадибних ділянках овочами, ягодами та фруктами. Законодавство не вимагає від них сплачувати податки з більшості таких доходів. Однак все може змінитися", - йдеться у статті.

Зокрема, зараз звільненню від оподаткування підлягають доходи, отримані від продажу врожаю, який виростили на ділянці до 2 га.

Якщо ж земельна ділянка більша, закон зобов'язує людину, яка продала врожай, подавати податкову декларацію та сплачувати з отриманих доходів 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Проте "антиахметівський" законопроєкт пропонує суттєво знизити площу землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується: з 2 га до 0,5 га.

"У разі ухвалення цих змін при реалізації продуктів, вирощених на ділянці понад 50 соток, треба буде подавати щорічну податкову декларацію, а з доходів платити 18% податку на доходи, 1,5% військового збору та додаткові податкові нарахування", - підкреслюється у матеріалі.

Більше грошей з аграріїв

Ставку єдиного податку для фермерів (ФОПи четвертої групи спрощеної системи оподаткування) вирішили підняти вдвічі (наразі залежно від категорії земель ставка коливається в межах 0,95-6,33% від вартості).

Крім цього, у документ заклали новий принцип оподаткування доходів від сільськогосподарської діяльності.

Урядовці пропонують запровадити поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) - це мінімальна сума податків, яку має сплачувати людина (або підприємство), яка володіє землею або використовує її на правах оренди чи емфітевзису та отримує з неї доходи.

"Як це працюватиме? Умовний фермер протягом року продає врожай, вирощений на своїй земельній ділянці площею 3 га. Раніше з отриманого доходу він сплачував 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Додатково як власник землі відраховував плату за землю (ставки встановлюють місцеві органи влади), а якщо він зареєстрований як ФОП, то ще і єдиний податок.

Після ухвалення змін, якщо сума всіх сплачених фермером податків, перерахованих вище, буде меншою за визначене Державною податковою службою МПЗ, то йому доведеться доплатити державі різницю.

Розмір МПЗ для фізосіб визначатиме податкова і надсилатиме повідомлення про необхідність доплатити. Юридичні особи займатимуться цим самостійно.

Визначатиметься розмір МЗП шляхом множення нормативної оціночної вартості землі на коефіцієнт 0,045. Уряд розраховує, що фермери щороку сплачуватимуть щонайменше по 4,5% від оціночної вартості земель", - пояснюється в статті.

За даними джерел ЕП, в уряді та ОП тривають консультації щодо винесення всіх норм стосовно оподаткування аграрної діяльності в окремий законопроєкт. У зв'язку з цим та через суперечки навколо акцизів з тютюну реєстрація "антиахметівського" акту в парламенті затримується.

"Ціна податкової реформи Зеленського для олігархів та звичайних українців залежатиме не лише від здатності команди президента узгодити остаточну модель податкових змін, а й від їх здатності провести ці зміни через парламент.

Останнє завдання, враховуючи неприємний досвід розгляду "антиколомойського" законопроєкту та майже всіх законів, пов'язаних із земельною реформою, може виявитися нелегким", - резюмує автор матеріалу.

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Економічна правда