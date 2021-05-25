Курс валют на 25 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,43 - 27,45 гривні;
Євро – 33,61 - 33,64 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,54 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,43 - 27,47 гривні, євро - 33,33 - 33,44 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 27,43 гривні.
24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.
24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Економічна правда
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