Курс валют на 25 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,43 - 27,45 гривні;

Євро – 33,61 - 33,64 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,54 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,43 - 27,47 гривні, євро - 33,33 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 27,43 гривні.

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Економічна правда