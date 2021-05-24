Офіційний курс: гривня зміцніла до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 27,43 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,49 грн (на 24 травня – 33,48 гривні).

Нагадуємо:

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Економічна правда