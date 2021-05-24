Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярди

Від початку програми "Доступних кредитів" під 5, 7 та 9% профінансовано позик на 42,2 мільярда гривень, за тиждень знову видали кредитів на понад мільярд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього видано вже 16 434 кредитів. З загальної суми 17,5 млрд грн спрямовано на рефінансування попередніх позик; 5,6 млрд грн – на інвестиції. Найбільше, а саме 19,1 млрд грн видано у якості антикризових кредитів.

Протягом тижня 17 – 21 травня банки видали 524 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.

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Нагадуємо:

Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда