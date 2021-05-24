Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярди
Від початку програми "Доступних кредитів" під 5, 7 та 9% профінансовано позик на 42,2 мільярда гривень, за тиждень знову видали кредитів на понад мільярд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Усього видано вже 16 434 кредитів. З загальної суми 17,5 млрд грн спрямовано на рефінансування попередніх позик; 5,6 млрд грн – на інвестиції. Найбільше, а саме 19,1 млрд грн видано у якості антикризових кредитів.
Протягом тижня 17 – 21 травня банки видали 524 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.
Читайте також: Кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку бізнесу: на що пішли кошти платників податків
Нагадуємо:
Від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.
У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua