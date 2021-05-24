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Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась

Понеділок, 24 травня 2021, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 травня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 21 травня – 33,52 гривні).

Нагадуємо:

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Економічна правда

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