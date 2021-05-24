Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась
Понеділок, 24 травня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 травня на рівні 27,46 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 21 травня – 33,52 гривні).
Нагадуємо:
21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Економічна правда
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