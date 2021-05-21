Уряд призначив ще двох заступників міністра енергетики

На засіданні 21 травня Кабмін за поданням міністра енергетики Германа Галущенка призначив Юрія Власенка та Олексія Куракова заступниками глави Міненерго.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

19 травня уряд затвердив кандидатуру Підкоморної Юлії Анатоліївни на посаду заступниці міністра енергетики – вона вже обіймала цю посаду до 2019 року.

Зазначається, що Юрій Власенко обійме посаду першого заступника міністра енергетики.

"Наша основна мета, як неодноразово зазначав міністр, - перехід від кризового реагування на нагальні проблеми до планових, прогнозованих стратегічних змін у галузі.

Однією з моїх ключових задач буде поглиблення діалогу із учасниками ринку та міжнародними партнерами", - заявив він.

Водночас Олексій Кураков опікуватиметься питаннями вугільної галузі та її реформування.

"Найголовніше моє завдання - це комплексне вирішення проблем, що накопичувалися у галузі роками", - сказав Кураков.

Юрій Власенко з 2015 року працював в апараті НКРЕКП, спеціалізувався на електроенергетиці.

"Олексій Кураков має понад 15 років досвіду роботи на управлінських посадах у підприємствах вугільної галузі, а також підприємствах теплової генерації.

Юлія Підкоморна працювала у Міністерстві енергетики з 2015 року. З 2016 року виконувала обов’язки державного секретаря Міністерства, у 2018-2019 обіймала посаду заступника міністра", - додали у відомстві.

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що команда новопризначеного очільника Міненерго Германа Галущенка складатиметься з чотирьох заступників: Максима Немчинова (зараз заступник голови Міненерго), Юрія Власенка (директор департаменту енергоринку НКРЕКП), Олексія Куракова (член дирекції "Центренерго") і Юлії Підкоморної (глава Української енергоасоціації).

Нагадуємо:

Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Економічна правда