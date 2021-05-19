У Міненерго призначили нову заступницю міністра
Кабмін на засіданні 19 травня затвердив кандидатуру Підкоморної Юлії Анатоліївни на посаду заступниці міністра енергетики – вона вже обіймала цю посаду до 2019 року.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, що був присутній на засіданні уряду.
Підкоморна до призначення очолювала Українську енергетичну асоціацію.
Вона працювала у міністерстві на різних посадах з 2015 до 2019 року. Зокрема, з 2018 року була заступницею міністра енергетики, до того – директоркою департаменту забезпечення комунікації та організаційної роботи.
Раніше повідомлялося, що за даними джерел ЕП, команда новопризначеного очільника Міненерго Германа Галущенка складатиметься з чотирьох заступників: Максима Немчинова (зараз заступник голови Міненерго), Юрія Власенка (директор департаменту енергоринку НКРЕКП), Олексія Куракова (член дирекції "Центренерго") і Юлії Підкоморної (глава Української енергоасоціації).
Нагадуємо:
Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.
Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua