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Черговий спиртзавод втретє "пішов з молотка" за 83 мільйони

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:54
 

Вишняківське місце провадження діяльності втретє продали на аукціоні за 83,6 млн грн – цього разу за нього були готові заплатити вчетверо більше за стартову ціну.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

В аукціоні взяли участь 3 учасники, які збільшили ціну в 3,9 раза зі стартових 21,2 млн грн. Перемогло у конкурсі ТОВ "Віденський млин", зареєстроване у Кременчуці.

Вишняківське МПД розташоване у селі Вишняки Хорольського району Полтавської області та у місті Хорол. Підприємство має всі необхідні засоби для виготовлення спирту.

Переможець також сплачує гарантійний внесок у розмірі 2 млн грн, який, у разі відмови від підписання договору, всеодно перерахують до держбюджету. Укладання договору при цьому перейде до учасника, який зайняв друге місце.

Якщо і й цей учасник відмовиться від купівлі, Вишняківське МПД вчетверте виставлять на аукціон за тією ж стартовою ціною. 

Наразі "Віденський млин" має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок – після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадуємо:

Вишняківське місце провадження діяльності виставили на повторний третій аукціон з незмінною стартовою ціною 21,18 млн грн.

Раніше цей актив ДП "Укрспирт" вже двічі виставляли на аукціони. Вперше – у грудні минулоріч, коли зі стартових 22,4 млн грн ціна зросла до 234 млн грн. Це стало рекордом у приватизації спиртових активів. 

Вдруге Вишняківське МПД намагалися приватизувати у березні. Тоді переможець конкурсу запропонував вдвічі менше за перший аукціон – 101,2 млн грн. 

Економічна правда

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спирт приватизація ФДМ

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