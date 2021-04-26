"Рекордний" спиртзавод втретє виставили на аукціон 

Вишняківське місце провадження діяльності виставили на повторний третій аукціон з незмінною стартовою ціною 21,18 млн грн.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

"Стартова ціна активу складає 21 176 878 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 20 травня 2021 року", – додали у ФДМУ.

Раніше цей актив ДП "Укрспирт" вже двічі виставляли на аукціони. Вперше – у грудні минулоріч, коли зі стартових 22,4 млн грн ціна зросла до 234 млн грн. Це стало рекордом у приватизації спиртових активів. Проте згодом компанія-переможець ТОВ "РесурсПромЗахід" не з’явилася для підписання договору.

Вдруге Вишняківське МПД намагалися приватизувати у березні. Тоді переможець конкурсу запропонував вдвічі менше за перший аукціон – 101,2 млн грн. Для завершення процесу приватизації ТОВ "Спіріт Етил" повинно було укласти договір купівлі-продажу, чого також не було виконано.

Зрештою, актив виставили на продаж втретє – аукціон проведуть 21 травня.

Вишняківське МПД розташоване в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, було засноване ще в 1776 році та модернізоване в 2015-ому.

Економічна правда