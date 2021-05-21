ОГХК заявляє про спроби зриву приватизації – цього разу через дезінформацію

ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ) заявила про спроби зриву процесу приватизації шляхом поширення фейкових новин щодо нібито поставок продукції на окуповані території.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У компанії пояснили, що повідомлення стосуються нібито постачання ОГХК ільменітового концентрату через порт Кавказ підприємствам, що знаходяться на окупованих територіях.

ОГХК заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності та спрямована на "заплямування репутації державного підприємства і зрив процесу приватизації компанії".

Пояснюється, що співпраця з контрагентами ведеться на умовах FCA, визначеними в міжнародних правилах Incoterms. Кінцевою точкою збуту продукції визначається ст. Нова Борова (м. Іршанськ), а подальший логістичний ланцюжок переходить під відповідальність покупця.

Водночас, від усіх клієнтів вимагається дотримання заборони проведення будь-яких торгово-економічних операцій на санкційних територіях.

У разі виявлення невідповідності до підписання угоди або під час виконання контракту "ОГХК бере на себе зобов’язання припинити співпрацю з фірмою-контрагентом без можливості перерозгляду рішення".

Також компанія заперечує інформацію щодо нібито продажу продукції за заниженими цінами: "Титановмісна сировина реалізується покупцям за цінами, що повністю відповідають середнім значенням для аналогічних контрактів на світових ринках".

В ОГХК наголосили, що не постачає сировину на санкційні території та "не підтримують агресію Росії проти нашої держави та окупацію Криму".

Нагадуємо:

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда