Уряд призначив тимчасового керівника "Укравтодору"

Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови "Укравтодору".

Про це йдеться у розпорядженні № 488-р від 21 травня, опублікованому на Урядовому порталі.

Кузькін до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, котрий очолив Мінінфраструктури.

Відповідно до розпорядження, Кузькіна призначили т.в.о. голови відомства "до призначення в установленому порядку голови "Укравтодору".

Більше про нових посадовців читайте у матеріалі: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати. Кубраков очолив відомство замість Владислава Криклія.

Після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента, заявив президент Володимир Зеленський.

Економічна правда