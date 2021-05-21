Петрашко: У міністра економіки завжди має бути посада першого віцепрем'єра

Екс-глава Мінекономіки Ігор Петрашко, коментуючи призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, заявив, що завжди у міністра економіки має бути посада першого віцепрем'єра.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До призначення на цю посаду я не був у державній владі. Прийняв запрошення прем'єра та президента з повним розумінням, що це командна робота. Якщо командне бачення зараз інакше (а воно інакше), я за посаду не тримаюся.

Одразу написав заяву про відставку. Я залишаюся в команді, буду працювати", - відповів Петрашко на питання про причини відставки.

"У нас не було часу очікувати чи не очікувати. Рівень відповідальності у Мінекономіки, тим більше у кризовий час, великий. Ми всі приходили на посади в уряді з розумінням, що кожен міністр може своє крісло залишити. Це навіть прем'єр говорив. Всі ці призначення - тимчасові.

Ми вважаємо, що відпрацювали достойно. Жодних зауважень ні від президента, ні від прем'єра до нашої роботи немає. Триває світова криза, і Україна вперше пройшла її краще в порівнянні з іншими країнами", - додав екс-міністр.

На питання щодо можливої заміни/залишення його заступників, Петрашко відповів:

"З Любченком ми знайомі з 2014 року. У нас нормальні, товариські відносини. Розмови поки що такої нема. Зрозуміло, що оцінку свою я дам, але також і розумію, що нова людина має сформувати комфортну для себе команду. Тож усі рішення за ним. Передачу міністерства забезпечу".

За його словами, статус першого віцепрем’єра додає додаткові можливості.

"Я вважаю, що завжди у міністра економіки має бути посада першого віце-прем'єра. Попередньо така практика була, коли на цій посаді був Степан Іванович Кубів. Міністерство економіки є найбільш широким по секторах, це більше функціональне, аніж секторальне міністерство", - резюмував він.

Більше про нових посадовців читайте у матеріалі: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи. Любченко на посаді замінив Ігоря Петрашка.

Після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента, заявив Зеленський.