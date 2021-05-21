Фонд держмайна продав ще один завод "Укрспирту": за 90 мільйонів

Фонд держмайна 20 травня провів аукціон з приватизації окремого майна Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" - за його результатами до бюджету мають надійти 90 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"За право власності на відкритих торгах змагалися 6 учасників, які збільшили ціну в 4,4 рази зі стартових 20 372 540 грн до 90 000 001 грн.

Боротьба тривала протягом всіх раундів, фінальні ставки учасників різнилися всього в 1 гривню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активи об’єкта приватизації зосереджені в селах Іваньки та Поташ Маньківського району Черкаської області. На балансі підприємства є необхідні засоби для виготовлення спирту.

У Фонді держмайна пояснили, що переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав окреме майно Рава-Руського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Мишковицьке МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Дубов'язівське МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирту" за 108 млн грн, які мають надійти до бюджету.

Ще один завод ДП "Укрспирту", Тхорівське місце провадження діяльності, "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Вишняківське місце провадження діяльності повторно виставили на аукціон, завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 101,2 млн грн - на першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

Економічна правда