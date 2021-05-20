Зеленський про УЗ: Треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами

Президент Володимир Зеленський назвав "одну з причин банкрутства Укрзалізниці" та заявив, що треба думати, як "мати там партнерство з приватними інвесторами".

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Президента запитали щодо держкомпаній, які працюють "в мінус", зокрема, про УЗ та Енергоатом, та чи достатньо у такому разі міняти топ-менеджмент компаній.

"Проблема номер 1 на цих підприємствах, ви абсолютно праві, шахрайство керівництва цих підприємств, це може бути навіть не керівник, а середня ланка, навіть нижче, на усіх рівнях...

Щодо УЗ - не може бути не збитковим, а майже банкрутом тільки через те, що компанія дотує пасажирський напрямок", - сказав глава держави.

"Банкрутство УЗ. УЗ має кредитну заборгованість сотні млн доларів. Вони брали кредити, до мене, слава Богу, при мені цього не було. Вони брали кредити - 100, 200, 300 млн доларів під 10-12%. На цьому заробляла та чи інша "прокладка", яка йде між банком та УЗ. Схема дуже проста, яка працювала. Це одна з причин банкрутства УЗ - накопичено кредитів дуже з високою ставкою.

Ми знову змінюємо, тиснемо, всі тиснуть, щоб змінити керівництво УЗ. Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить усі ланки - від середньої, вищої до нижчої", - додав він.

За його словами, Укрзалізниця - стратегічна компанія, але треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами.

"Вважаю, що без них буже дуже складно. Це підприємство - банкрут уже багато років. І тільки силою, тільки посадками там можна навести порядок", - сказав президент.

Нагадаємо:

У 2011-2012 роках кілька територіальних підрозділів компанії "Українські залізниці" (зокрема Південна залізниця та Південно-Західна Південна залізниця) залучили у Промінвестбанку низку кредитних ліній на загальну суму понад 300 млн доларів.

У травні 2017 року "Укрзалізниця" звернулася до Кабміну, НБУ і РНБО з проханням надати роз'яснення, чи підпадає під дію рішення РНБО проведення ПАТ "Укрзалізниця" операцій щодо погашення зобов'язань за кредитними договорами, отриманими у банках із санкційного списку.

У листопаді 2017 року Вищий господарський суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 12,5 млн доларів заборгованості на користь Промінвестбанку.

У 2018 році Промінвестбанк подав низку нових позовів до "Укрзалізниці" про стягнення боргів на загальну суму в 157 млн доларів та 1,5 млрд грн.

"Промінвестбанк" у кінці лютого 2019 року передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею" - компанії VR Global Partners.

22 квітня 2021 року Верховний суд виніс рішення за чотирма справами, які стосуються боргів "Укрзалізниці" - усі чотири не на користь компанії.

Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

"Зараз тривають судові процеси щодо підтвердження дійсності цієї переуступки, існують чинні рішення судів, що забороняють стягувати цей борг до моменту підтвердження належності нового кредитора, і як тільки ці процеси добіжать до свого логічного кінця, ми зможемо фіналізувати угоду з реструктуризації зазначеної заборгованості", - пояснив він.

Економічна правда