"Укрпошта" вимикає термінали сторонніх банків у відділеннях через пенсії

"Укрпошта" з середи, 19 квітня, вимикає усі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях – таким чином компанія виступає проти примусового переводу населення у банки для отримання пенсій та субсидій.

Про це директор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав у своєму Facebook.

Він зауважує, що напередодні прем'єр Денис Шмигаль дав доручення "Укрпошті", Мінсоцполітики та ПФУ відпрацювати зміни до Постанови 277, якою примусове переведення (за винятком чотирьох груп населення) передбачалося з 1 вересня 2021 року.

Проте, за його словами, Пенсійний фонд та Управління соцзахисту вже почали примусово переводити людей з інвалідністю на виплати пенсій та субсидій у банках.

Смілянський каже, що почав "хвилею" отримувати повідомлення про те, що пенсіонерам та людям з інвалідністю відмовляють в отриманні виплат у відділеннях Укрпошти. Відтак він "дав час до 17:00 сьогодні це виправити, але виправлення не було".

Тому голова "Укрпошти" підписав наказ, яким вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях. Відтепер там стоятимуть лише термінали "Укрпошти", а за їхньої відсутності послуги можна отримати через готівкові кошти.

Також компанія створює гарячу лінію (044) 354-52-73 та електронну скриньку pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків.

"Після збору інформації будемо подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України", – завершує Смілянський.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта", як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки.

Разом із цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Передумовою стала ухвалена урядом Постанова 277, через яку з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Економічна правда