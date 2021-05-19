Уряд призначив тимчасового керівника Мінекономіки
Кабмін на засіданні 19 травня тимчасово поклав виконання обов'язків міністра економіки на Ірину Новікову.
Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні уряду.
Ірина Новікова працює заступником міністра економіки з липня 2020 року.
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Нагадаємо:
"Слуга народу" внесла подання про призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури та Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки.
18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
Економічна правда
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