Уряд призначив тимчасового керівника Мінекономіки

Кабмін на засіданні 19 травня тимчасово поклав виконання обов'язків міністра економіки на Ірину Новікову.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні уряду.

Ірина Новікова працює заступником міністра економіки з липня 2020 року.

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Нагадаємо:

"Слуга народу" внесла подання про призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури та Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Економічна правда