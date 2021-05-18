Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,40 - 27,42 гривні;

Євро – 33,46 - 33,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,37 – 27,56 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,53 гривні, євро - 33,27 - 33,41 гривні.

Нагадуємо:

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,52 - 27,54 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 18 травня на рівні 27,55 гривні.

Економічна правда