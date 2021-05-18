Курс валют на 18 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,48 - 27,50 гривні;

Євро – 33,51 - 33,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 27,62 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,52 - 27,51 гривні, євро - 33,25 - 33,37 гривні.

Нагадуємо:

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,52 - 27,54 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 18 травня на рівні 27,55 гривні.

Економічна правда