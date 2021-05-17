Керівник УЗ назвав суму загального кредитного портфелю компанії
В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн. Більшість запозичень, які складають цю суму, були здійснені у 2010-2012 роках перед Євро-2012 під високі відсотки.
Наразі компанія докладає зусилля, щоб рефінансувати цей борг під нижчі ставки", - заявив Юрик.
"Власне, рефінансування боргових зобов'язань, а також згенерований вільний грошовий потік від операцій компанії і є джерелами, за рахунок яких компанія розраховуватиметься за кредити, взяті у минулі роки.
Кожна боргова лінія має свій графік погашення від одного до 7 років. Тому основна задача полягає у плануванні майбутніх періодів", - додав він.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.
В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.
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