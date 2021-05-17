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Керівник УЗ назвав суму загального кредитного портфелю компанії

Понеділок, 17 травня 2021, 20:50
 

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн. Більшість запозичень, які складають цю суму, були здійснені у 2010-2012 роках перед Євро-2012 під високі відсотки.

Наразі компанія докладає зусилля, щоб рефінансувати цей борг під нижчі ставки", - заявив Юрик.

"Власне, рефінансування боргових зобов'язань, а також згенерований вільний грошовий потік від операцій компанії і є джерелами, за рахунок яких компанія розраховуватиметься за кредити, взяті у минулі роки.

Кожна боргова лінія має свій графік погашення від одного до 7 років. Тому основна задача полягає у плануванні майбутніх періодів", - додав він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.

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Укрзалізниця борги кредити

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