Керівник УЗ назвав суму загального кредитного портфелю компанії

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн. Більшість запозичень, які складають цю суму, були здійснені у 2010-2012 роках перед Євро-2012 під високі відсотки.

Наразі компанія докладає зусилля, щоб рефінансувати цей борг під нижчі ставки", - заявив Юрик.

"Власне, рефінансування боргових зобов'язань, а також згенерований вільний грошовий потік від операцій компанії і є джерелами, за рахунок яких компанія розраховуватиметься за кредити, взяті у минулі роки.

Кожна боргова лінія має свій графік погашення від одного до 7 років. Тому основна задача полягає у плануванні майбутніх періодів", - додав він.

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