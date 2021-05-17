Уряд повернув Мінагрополітики офіс на Хрещатику
Кабмін повернув Мінагрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24 у Києві, яке передали в управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств.
Про це йдеться у розпорядженні № 452-р від 17 травня.
Відповідно до документу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства займе приміщення у цій же будівлі на другому поверсі площею 577,1 кв. метра, третьому поверсі площею 1471,1 кв. метра, шостому поверсі площею 169,6 кв. метра та сьомому поверсі площею 1222,3 кв. метра.
Нагадаємо:
Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення.
Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.
Кабмін за місяць з дня набрання чинності закок мав забезпечити передачу будівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 24 у Києві Міністерству аграрної політики та продовольства.
Економічна правда
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