Уряд повернув Мінагрополітики офіс на Хрещатику

Кабмін повернув Мінагрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24 у Києві, яке передали в управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств.

Про це йдеться у розпорядженні № 452-р від 17 травня.

Відповідно до документу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства займе приміщення у цій же будівлі на другому поверсі площею 577,1 кв. метра, третьому поверсі площею 1471,1 кв. метра, шостому поверсі площею 169,6 кв. метра та сьомому поверсі площею 1222,3 кв. метра.

Нагадаємо:

Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення.

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Кабмін за місяць з дня набрання чинності закок мав забезпечити передачу будівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 24 у Києві Міністерству аграрної політики та продовольства.

Економічна правда