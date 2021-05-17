Для завершення розділення "Укрзалізниці" буде потрібно ще 2-3 роки – Юрик

Реформа із розділення УЗ на вантажні і пасажирські напрямки та її анбандлінгу наразі здійснена приблизно на чверть, для її завершення буде потрібно ще, мінімум, 2-3 роки.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав в.о. голова правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Якщо вимірювати від 0 до 100%, то я б оцінив, що ми зараз десь на рівні 20-25%. УЗ має бути розділена на чотири оператори: пасажирське сполучення - це центральний бюджет і місцеві бюджети, інфраструктура - постійна державна власність, вантажні перевезення - це лібералізований ринок, а виробництво, локомотивні і вагонні заводи - це сервіс, як для УЗ, так і для майбутніх приватних операторів", - сказав Юрик.

За його словами, останнім часом цей процес йшов, "скоріше, за інерцією, закладеної в минулому".

"До того ж деякі речі були зроблені неправильно. Наприклад, реєстрацію окремих філій провели без необхідного корпоративного узгодження наглядової ради - це неправильно юридично. Це створює потенційні ризики для бізнесу в майбутньому", - підкреслив він.

За його оцінками, найближчі два-три роки будуть для компанії перехідним періодом.

"Ми повинні зробити свою домашню роботу, зробити прототип УЗ в частині холдингу з розмежованими 4 операторами, кожен з яких матиме окремий баланс активів і пасивів, щоб після анбандлінгу перейти в новий ринок. Причому, на мою думку, два роки для такого переходу - це якщо дуже швидко "бігти", - сказав Юрик.

Крім цього, він назвав необхідною умовою прийняття базового закону про залізничний транспорт і новому ринку в парламенті. За його словами, зараз проходить досить конструктивна робота з транспортним комітетом, і є надія, що закон буде прийнятий в цілому до кінця року.

Нагадуємо:

Наглядова рада та правління "Укрзалізниці" налаштовані на швидке впровадження галузевих реформ, розділення вантажної та пасажирської вертикалей - один із ключових елементів.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій звільнення Володимира Жмака з посади голови правління УЗ аргументував тим, що, зокрема, була відсутня послідовна та системна стратегія з розділення компанії на бізнес-вертикалі.

Колишній топменеджер УЗ Іраклі Езугбая заявив, що у лютому наглядова рада підприємства без пояснень вирішила зупинити структурну реформу щодо формування вертикалей.

В рамках структурної реформи Укрзалізниці підприємство поділили на оператора інфраструктури "УЗ Інфра" та філію вантажних перевезень "УЗ Карго".

Перепідпорядкування компанії і виділення 4-х вертикалей планують провести до кінця 2021 року. Крім бізнес-вертикалі вантажоперевезень, в майбутній холдинг ввійдуть - пасажирська, виробнича і інфраструктурна.