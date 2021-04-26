За тиждень "Доступних кредитів 5-7-9%" видали понад 2 мільярди

Від початку роботи програми "Доступних кредитів 5-7-9%" банки видали позик на 35,8 мільярдів гривень, з яких 2,2 мільярда гривень – протягом тижня 19 – 23 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Усього банки видали 14 368 кредитів на суму 35,8 мільярда гривень. З них 15,7 млрд грн були видані в якості рефінансування попередніх кредитів, 5,1 млрд грн – на інвестиційні цілі, та ще 15 млрд грн у якості антикризових кредитів.

Протягом тижня 19 – 23 квітня уповноважені банки видали 709 кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн. Фонд розвитку підприємництва має угоди про співробітництво з 29 банками.

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Нагадуємо:

За програмою кредитування 5-7-9% уповноважені банки з моменту старту видали кредитів вже на 30,8 мільярда гривень, з них 1,9 мільярда гривень за тиждень 29 березня – 2 квітня.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда