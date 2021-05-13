Курс валют на 13 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,63 - 27,65 гривні;
Євро – 33,42 - 33,45 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,74 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,69 гривні, євро - 33,26 - 33,40 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 27,63 гривні.
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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