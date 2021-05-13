Курс валют на 13 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,63 - 27,65 гривні;

Євро – 33,42 - 33,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,74 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,69 гривні, євро - 33,26 - 33,40 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 27,63 гривні.

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда