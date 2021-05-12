Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара
Середа, 12 травня 2021, 19:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 27,63 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,50 грн (на 12 травня – 33,67 гривні).
Нагадуємо:
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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