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Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара

Середа, 12 травня 2021, 19:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 27,63 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,50 грн (на 12 травня – 33,67 гривні).

Нагадуємо:

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда

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