Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,61 - 27,63 гривні;

Євро – 33,39 - 33,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,73 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,70 гривні, євро - 33,30 - 33,46 гривні.

Нагадуємо:

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 12 травня на рівні 27,76 гривні.

Економічна правда