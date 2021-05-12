Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку
12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,61 - 27,63 гривні;
Євро – 33,39 - 33,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,73 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,64 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,70 гривні, євро - 33,30 - 33,46 гривні.
Нагадуємо:
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 12 травня на рівні 27,76 гривні.
Економічна правда
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