У Єгипті оцінюють збитки від блокування Суецького каналу в 1 мільярд доларів

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що збитки від блокування Ever Given можуть сягнути 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Буде підрахований збиток від пошкоджень і втрат, а також витрати на земснаряди. Оцінки дійдуть до мільярда доларів і трохи більше", - cказав Рабіа.

Нагадаємо:

24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.

Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.

Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.

29 березня гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Економічна правда