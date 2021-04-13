Блокування Суецького каналу: У Єгипті арештували судно Ever Given

Економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, з вини якого Суецький канал був заблокований 6 днів - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

Про це повідомляє місцеве видання Shorouk news.

Зазначається, що після розблокування каналу судно відправили на стоянку на озеро Тімсах.

"Адміністрація Суецького каналу звернулась до суду з проханням затвердити зазначений запобіжний захід, поки не буде виплачена компенсація в 900 млн дол", - йдеться у повідомленні.

Суд задовольнив позов у повному обсязі - передбачається, що кошти підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна, відновленню руху в каналі та на оплату штрафних санкцій.

"Верховна прокуратура почала розслідування справи про блокування каналу", - додає видання.

Нагадаємо:

24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.

Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.

Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.

29 березня гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що збитки від блокування Ever Given можуть сягнути 1 млрд доларів.

Економічна правда