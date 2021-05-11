Вітренко пропонує через суд забирати облгази Фірташа за борги

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи борги облгазів Фірташа, заявив про необхідність судової роботи: якщо компанія не може розрахуватися, вона у законний спосіб має перейти у власність держави.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ Бізнес.

За словами Вітренка, компанії Дмитра Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30-40% у порівнянні з цінами конкурентів.

"Держава бачить, що головним бенефіціаром цієї реформи (роздрібного ринку газу - ред.) є фактично пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується цією величезною маржею, розумієте? З цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна з цим щось робити", - зазначив голова "Нафтогазу".

Коментуючи борги, які пов'язані з Фірташем облгази накопичили перед "Нафтогазом" (близько 8 млрд грн), Вітренко пропонує комплексне рішення, у тому числі - і на законодавчому рівні.

"Іноді ці борги виникають по всьому ланцюжку через якість рішення держави. І відповідно, учасники ринку не можуть нести відповідальність. Потрібно знайти варіант, який з одного боку дозволить там, де потрібно борги списувати, їх списувати. Там, де потрібно - забезпечити розрахунки по колу.

І ці розрахунки включають якесь фінансування з держбюджету, але ці гроші потім повернуться до держбюджету", - сказав він.

Також Вітренко заявив, що потрібна і судова робота.

"Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний законний спосіб", - підкреслив він.

Нагадаємо:

РНБО може запровадити санкції проти облгазів через борг на майже 10 млрд грн перед Оператором ГТС за відібраний і не оплачений газ з ГТС в якості виробничо-технологічних витрат.

Загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн - за минулий тиждень погасили менше 1% від боргу (9,7 млн грн).

Рада нацбезпеки та оборони України розгляне питання "ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги", для цього просить у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дані про власників газових та енергокомпаній.